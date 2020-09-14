Врачи о состоянии Балуха: Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки

14 сентября 2020, 16:38

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым, сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«От лечащих врачей В. Балуха: «Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое», - написала она в Facebook.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).