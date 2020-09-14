14 сентября 2020, 15:42

В Рубежном состоятся антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

15-16 сентября в Рубежном в рамках Операции Объединенных сил состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т. д.)», – отметили в СБУ.

Там добавили, что учения будут проходить в рамках действующего законодательства.