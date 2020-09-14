На Закарпатье ВАЗ врезался в остановку: двое погибших

14 сентября 2020, 11:59

Сегодня, 14 сентября, в 06:19 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково Иршавского района Закарпатья.

По данным облполиции, водитель автомобиля «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.

Уже установлено, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир – 34-летний односельчанин водителя.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.