Українські дипломати мають використати ситуацію довкола селища Шуми для посилення позицій у переговорах по Донбасу

15 сентября 2020, 12:43

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Звинувачення ватажків «Л/ДНР» на адресу ЗСУ в спорудженні «незаконних» інженерних споруджень біля селища Шуми поставило під сумнів висновки місії ОБСЄ, як незалежної міжнародної організації. Українська дипломатія може скористатися цим і посилити позиції в переговорах по Донбасу.

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ провела усі передбачені пунктом 3 Мінських угод заходи щодо моніторингу та верифікації позицій ЗСУ біля селища Шуми і встановила, що у тому районі відсутні жодні незаконно споруджені фортифікаційні споруди українських військових.

Таким чином, звинувачення бойовиків «Л/ДНР» і РФ на адресу українських військових, фактично ставлять під сумнів звіт СММ ОБСЄ, а також саму ОБСЄ, як незалежну міжнародну організацію. На мою думку, українська дипломатія може використати це для посилення позицій у переговорах з припинення війни на Донбасі.

Справа втім, що згідно з Мінськими домовленостями, вибори вважаються такими, що відбулися, лише після відповідного вердикту Місії ОБСЄ. На цьому слід зіграти українській дипломатії. Слід наполягати, що якщо представники самопроголошених «республік» поставили «крапку» на виконанні пунктів 1 і 2 Мінських домовленостей (припинення вогню і розведення військ) та висловили недовіру ОБСЄ, то де гарантії, що вони погодяться з результатами виборів? Якщо керівників «Л/ДНР» не задовільнять результати виборів, то вони в будь-який момент, виходячи з тієї логіки, що зараз відбувається довкола селища Шуми, просто заблокують весь цей процес і, або зірвуть, або просто не визнають результати голосування.

Тобто, нинішня скандальна ситуація довкола верифікації позицій ЗСУ, ставить під великий сумнів договірну спроможність представників «ЛНР» і «ДНР». Бойовики самі потрапили в пастку, з якої Києву слід витягувати максимум дипломатичних плюсів для подальших перемовин у ТКГ і врегулювання ситуації на Сході.

Також зазначу, що місцеві вибори в ОРДЛО мають відбуватися за нормами Копенгагенської конвенції, що передбачає ключову роль спостерігачів ОБСЄ. З огляду на цей факт, Україна на тлі нинішнього скандалу, має підвищувати суб’єктність ОБСЄ і наполягати на тому, що лише місія ОБСЄ є стороною, яка може проводити верифікацію, контроль за розведенням і виконанням вимог як Мінських домовленостей, так і підписаних вимог щодо безстрокового припинення вогню.

Нагадаю, терористи порушили всеосяжне перемир’я на Донбасі і пригрозили обстріляти позиції військових біля підконтрольного Україні селища Шуми, де начебто виявили «незаконно зведені інженерні споруди» ЗСУ.

9 вересня відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), під час якого українська сторона погодилася верифікувати разом з бойовиками «ДНР» ділянку позицій ЗСУ біля селища Шуми.

Інспекція мала відбутися 10 вересня о 14.00. Але вранці того дня українська сторона скасувала її, оскільки Росія та підконтрольні їй терористи висунули нові вимоги, які не обговорювалися під час екстреного засідання ТКГ.

О 14:15 10 вересня терористи демонстративно відкрили вогонь по позиціях українських військ, де мала відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.

Водночас, українська сторона погодилася провести спільну інспекцію на одному об’єкті біля населеного пункту Шуми, за участю представника ОБСЄ. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що інспекції українських позицій біля селища Шуми можуть поновитися за кілька днів.

Також не виключаю, що загострення на Донбасі є реакцією Кремля на нещодавній проліт американських літаків над Чорним і Азовським морями.

Крім того, припускаю, що Кремль запустить сценарій, за яким ЗСУ звинуватять в обстрілах позицій бойовиків, аби зірвати нормандські домовленості та заплановане на листопад відкриття КПВВ «Щастя».