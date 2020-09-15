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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
15 сентября 2020, 13:08

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный

Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное на Приазовье во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группировки «Восток».

Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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