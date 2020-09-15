На Луганщине за сутки зафиксировали20 новых случаев COVID-19

15 сентября 2020, 14:00

20 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за минувшие сутки на территории Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

География: Северодонецк 11 (из них 6 - в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 2 - прибывшие из ОРДЛО, 3 - с клиническими проявлениями болезни), Лисичанск 1 (с клиническими проявлениями болезни), Беловодский район +1 (прибывшие из ОРДЛО), Станично-Луганский район 3 (прибывшие из ОРДЛО), Меловской район 1 (прибывшие из ОРДЛО), Старобельский район 3 (2 - прибывшие из ОРДЛО, 1 - с клиническими проявлениями болезни).

Таким образом, имеем всего 621 случай коронавирусной болезни, среди них 32 ребенка. Активных больных - 300 человек. Лечатся в стационарах - 82, амбулаторно - 218.

Два общеобразовательных учреждения в Луганской области полностью переведены на дистанционное обучение в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной болезни среди учащихся и персонала (Лисичанск и Меловской район). Еще в одном заведении на дистанционное обучение переведены 4 класса (Меловской район).