Vodafone обеспечил 4G покрытием 80% украинцев

15 сентября 2020, 14:46

Vodafone в августе расширил свою 4G сеть в 18 областях Украины. Еще более полумиллиона жителей получили доступ к LTE в диапазонах 1800 МГц та 900 МГц в августе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, за последний месяц компания построила 4G покрытие в 660 населенных пунктах в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

Таким образом, на сегодня Vodafone обеспечивает 4G покрытием 80% украинцев.

"Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины.

"После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G", - сообщили в компании.

В компании отмечают, что готовность к 4G клиенты Vodafone могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса - нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение "Новой почты".