Российские десантники уже прибыли в Беларусь на учения

15 сентября 2020, 15:00

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.

В ведомстве сообщили, что от ВС Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1.500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Сами ж учения будут проводится в два этапа.

"Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец, пройдет с 21 по 23 сентября", - сообщили в министерстве.

В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

"Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы", - добавили в Минобороны.

В российском ведомстве также заверяют, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.