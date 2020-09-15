В Украине зафиксировано 2905 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 15 сентября в Украине зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 159 702 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3264 летальных, 70810 пациентов выздоровели.
Всего проведено 1897688 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4887 случаев;
Волынская область - 6428 случаев;
Днепропетровская область - 3430 случаев;
Донецкая область - 2154 случая;
Житомирская область - 4470 случаев;
Закарпатская область - 8756 случаев;
Запорожская область - 2503 случая;
Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;
Кировоградская область - 929 случаев;
Киев - 17714 случаев;
Киевская область - 7079 случаев;
Львовская область - 17 243 случая;
Луганская область - 620 случаев;
Николаевская область - 2114 случаев;
Одесская область - 9993 случая;
Полтавская область - 1253 случая;
Ривненская область - 10 635 случаев;
Сумская область - 2553 случая;
Тернопольская область - 9624 случая;
Харьковская область - 13 160 случаев;
Херсонская область - 661 случай;
Хмельницкая область - 4058 случаев;
Черновицкая область - 12394 случаи;
Черкасская область - 2688 случаев;
Черниговская область - 2846 случаев.