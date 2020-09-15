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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
15 сентября 2020, 09:58

В Украине зафиксировано 2905 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 15 сентября в Украине зафиксировано 2905 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 159 702 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3264 летальных, 70810 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1897688 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4887 случаев;

Волынская область - 6428 случаев;

Днепропетровская область - 3430 случаев;

Донецкая область - 2154 случая;

Житомирская область - 4470 случаев;

Закарпатская область - 8756 случаев;

Запорожская область - 2503 случая;

Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;

Кировоградская область - 929 случаев;

Киев - 17714 случаев;

Киевская область - 7079 случаев;

Львовская область - 17 243 случая;

Луганская область - 620 случаев;

Николаевская область - 2114 случаев;

Одесская область - 9993 случая;

Полтавская область - 1253 случая;

Ривненская область - 10 635 случаев;

Сумская область - 2553 случая;

Тернопольская область - 9624 случая;

Харьковская область - 13 160 случаев;

Херсонская область - 661 случай;

Хмельницкая область - 4058 случаев;

Черновицкая область - 12394 случаи;

Черкасская область - 2688 случаев;

Черниговская область - 2846 случаев.

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