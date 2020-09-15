Закон № 786: на проведення яких перевірок знято мораторій

15 сентября 2020, 11:02

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Законом України від 14.07.2020 № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» скасовано мораторій на проведення документальних позапланових перевірок за заявою платника та в зв’язку з ліквідацією суб’єкта господарювання. Ця норма набуває чинності 8 серпня 2020 року.

Зміни внесено до пункту 52² підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України в частині зняття мораторію на проведення документальних позапланових перевірок та документальних перевірок, що проводяться на звернення платника податків та з підстав, визначених підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 ПКУ (розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків).