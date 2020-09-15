В Киеве – антирекорд по суточному количеству смертей от коронавируса

15 сентября 2020, 12:00

За прошедшие сутки у 285 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян. На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15. Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы столицы попали за прошедшие сутки 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5385 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70. В Деснянском – 39, в Оболонском районе - 37 случаев. Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими. Берегите себя», - отметил Кличко.