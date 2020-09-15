С начала избирательного процесса полиция Луганской области получила 16 сообщений о нарушениях

15 сентября 2020, 12:50

Полицией Луганщины зарегистрировано 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на сегодняшний день, 15 сентября, с начала избирательного процесса, передает отдел коммуникации областного управления ведомства.

По результатам проверок открыто 2 уголовных производства по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей» и 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» УК Украины.

Составлен 1 административный протокол по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, которые осуществили выпуск».

Сейчас продолжается проведение проверок еще по трем сообщениям, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.

Так, во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей было выявлено видео одного из пользователей социальной сети под названием «Открытое обращение к Президенту Украины, главе СБУ, МВД и депутатам ВРУ» о полученных им данных о возможных признаках нарушения избирательного законодательства представителями одной из политических партий и депутатами городского совета. Данное обращение было зарегистрировано и материалы проверки по нему были приложены к открытому ранее уголовному производству по ст. 158 УК Украины.

12 сентября на блокпосте вблизи населенного пункта Сватово полицейскими был остановлен автомобиль, водитель которого перевозил предвыборную агитацию (баннеры), которые не содержат выходных данных о печати и тираже. По данному факту проводится проверка.

14 сентября в Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что возле магазина представитель исполнительной власти якобы незаконно проводит агитацию населения в поддержку своей кандидатуры на выборах. Данный факт был зарегистрирован. По результатам проверки не установлено каких-либо нарушений избирательного законодательства.

15 сентября во время мониторинга социальных сетей выявлен пост одного из пользователей Facebook, в котором говорится о возможном нарушении избирательного законодательства, а именно незаконное назначение специалистов избиркома: бухгалтера и системного администратора. Данный факт зарегистрирован Северодонецким отделом полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Также 15 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что у благотворительного фонда одного из кандидатов в депутаты проходит собрание граждан. Данное сообщение зарегистрировано. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки сообщения будет принято решение согласно действующему законодательству.