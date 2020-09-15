Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 255 млн грн єдиного податку

16 сентября 2020, 14:04

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- серпня 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 254,9 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 150 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 21,3 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -83,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень – серпень 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 22,5 млн грн або на 9,7 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - серпень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло понад 2,3 млрд гривень.