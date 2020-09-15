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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
16 сентября 2020, 14:59

57% украинцев недовольны деятельностью Зеленского

57% украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 35% - довольны, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг».

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны – 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены – 59%, затруднились оценить - 27%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%).

При этом Зеленский лидирует в президентском рейтинге, его готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, Петра Порошенко - 14%, Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко – 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владмира Гройсман – по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

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