16 сентября 2020, 14:59 57% украинцев недовольны деятельностью Зеленского 57% украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 35% - довольны, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг». Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны – 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены – 59%, затруднились оценить - 27%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%). При этом Зеленский лидирует в президентском рейтинге, его готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, Петра Порошенко - 14%, Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко – 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владмира Гройсман – по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%. Твитнуть Загрузка... Загрузка...