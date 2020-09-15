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Общественное мнение
Общество
16 сентября 2020, 15:40

Карантин в Украине: какие регионы не готовы к ослаблению ограничений

К ослаблению карантина в Украине не готовы 19 регионов и Киев. Среди них самый высокий показатель заболеваемости - в Тернопольской области (348,4 человека на 100 тыс. населения).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

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