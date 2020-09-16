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Общественное мнение
Власть / Региональные
16 сентября 2020, 18:00

Стрюк объявил конкурс среди учащейся молодежи по созданию логотипа и слогана Северодонецкой громады

Распоряжением руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка объявлен конкурс среди учащейся молодежи по созданию логотипа и слогана Северодонецкой громады, передает пресс-служба ведомства.

«Целью конкурса является привлечение молодежи к продвижению Северодонецкой городской территориальной громады, повышение качества жизни населения, эффективное использование имеющихся ресурсов, а также формирование экономических идей, направленных на развитие общества», - заявлено в сообщении.

Провести конкурс планируется в сентябре-октябре 2020 года. По результатам конкурса победитель награждается грамотой военно-гражданской администрации города Северодонецк и подарком.

Участниками конкурса могут быть молодые люди, проживающие на территории Северодонецка или поселков Сиротино, Боровское, Епифановка, Боровеньки, Новоастрахань, Чабановка и Смоляниново.

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