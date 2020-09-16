16 сентября 2020, 18:00 Стрюк объявил конкурс среди учащейся молодежи по созданию логотипа и слогана Северодонецкой громады Распоряжением руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка объявлен конкурс среди учащейся молодежи по созданию логотипа и слогана Северодонецкой громады, передает пресс-служба ведомства. «Целью конкурса является привлечение молодежи к продвижению Северодонецкой городской территориальной громады, повышение качества жизни населения, эффективное использование имеющихся ресурсов, а также формирование экономических идей, направленных на развитие общества», - заявлено в сообщении. Провести конкурс планируется в сентябре-октябре 2020 года. По результатам конкурса победитель награждается грамотой военно-гражданской администрации города Северодонецк и подарком. Участниками конкурса могут быть молодые люди, проживающие на территории Северодонецка или поселков Сиротино, Боровское, Епифановка, Боровеньки, Новоастрахань, Чабановка и Смоляниново. Твитнуть Загрузка... Загрузка...