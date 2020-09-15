На Луганщині з початку року працевлаштовано 12 тисяч людей

16 сентября 2020, 10:36

Протягом січня-серпня 2020 року за сприяння Луганської обласної служби зайнятості працевлаштовано 12 тисяч осіб, з них 43,6% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.

З числа колишніх безробітних кожен третій був працевлаштований в сільському господарстві. Зокрема, у Новопсковському районі 32 підприємства надали сезонну роботу 455 працівникам. Жителі району займалися обробкою землі, брали участь у посівних роботах та прибиранні врожаю.

Незважаючи на карантинні обмеження деякі підприємства Троїцького району продовжували поповнювати свій штат кваліфікованими кадрами. Так, на Філію «Троїцька» ТОВ СП «Нібулон» працевлаштовували безробітних осіб з числа молоді та осіб з інвалідністю. Також жителі району розпочали підприємницьку діяльність у сфері бджільництва та торгівлі.

З центрами зайнятості співпрацювали три тисячі роботодавців, вони надали 14,2 тисяч вакансій. У Лисичанську за 8 місяців 2020 року найбільшу кількість вакансій надали два підприємства: на ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» укомплектовано 64 вакансії з 92, на ПРАТ «Регенерат», яке займається переробкою старих шин для подальшого виготовлення гумових сумішей, працевлаштовано 21 працівника. Більшість вакансій було укомплектовано завдяки службі зайнятості.