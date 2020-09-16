Верховная Рада приняла закон, продлевающий действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений Президента Украины. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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17 сентября 2020, 15:26
Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание долгов
Верховная Рада приняла закон, продлевающий действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений Президента Украины. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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