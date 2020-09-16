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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
17 сентября 2020, 15:26

Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание долгов

Верховная Рада приняла закон, продлевающий действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений Президента Украины. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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