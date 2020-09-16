Парламент поддержал закон о наказании за военные преступления на Донбассе

17 сентября 2020, 17:00

Верховная Рада Украины на заседании сегодня, 17 сентября, поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины, передает «Depo.ua».

За документ проголосовал 271 народный депутат.

Как сообщается, принятие этого законопроекта в целом согласует украинское уголовное законодательство с нормами международного уголовного и гуманитарного права. Это позволит осуществить надлежащую правовую квалификацию преступлений, совершенных в районе боевых действий и на неподконтрольных территориях, сделает невозможной амнистию лиц, совершивших такие действия.

Документ криминализирует основные преступления по международному праву – геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления.

Этим законом также удастся привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, в частности, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и т.п.