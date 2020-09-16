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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
17 сентября 2020, 10:45

В Украине – новый антирекорд: 3584 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 17 сентября в Украине зафиксировано 3584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего зафиксировано 166244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73913 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1955211 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1589 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5039 случаев;

Волынская область - 6593 случая;

Днепропетровская область - 3653 случая;

Донецкая область - 2272 случая;

Житомирская область - 4656 случаев;

Закарпатская область - 8931 случай;

Запорожская область - 2673 случая;

Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;

Кировоградская область - 951 случай;

Киев - 18449 случаев;

Киевская область - 7342 случая;

Львовская область - 17 664 случая;

Луганская область - 689 случаев;

Николаевская область - 2252 случая;

Одесская область - 10602 случаи;

Полтавская область - 1363 случая;

Ривненская область - 10 797 случаев;

Сумская область - 2724 случая;

Тернопольская область - 10 394 случая;

Харьковская область - 13 915 случаев;

Херсонская область - 737 случаев;

Хмельницкая область - 4198 случаев;

Черновицкая область - 12 640 случаев;

Черкасская область - 2820 случаев;

Черниговская область - 3034 случая.

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