В Украине – новый антирекорд: 3584 новых случая COVID-19

По состоянию на 9:00 17 сентября в Украине зафиксировано 3584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего зафиксировано 166244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73913 пациентов выздоровели.
Всего проведено 1955211 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1589 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5039 случаев;
Волынская область - 6593 случая;
Днепропетровская область - 3653 случая;
Донецкая область - 2272 случая;
Житомирская область - 4656 случаев;
Закарпатская область - 8931 случай;
Запорожская область - 2673 случая;
Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;
Кировоградская область - 951 случай;
Киев - 18449 случаев;
Киевская область - 7342 случая;
Львовская область - 17 664 случая;
Луганская область - 689 случаев;
Николаевская область - 2252 случая;
Одесская область - 10602 случаи;
Полтавская область - 1363 случая;
Ривненская область - 10 797 случаев;
Сумская область - 2724 случая;
Тернопольская область - 10 394 случая;
Харьковская область - 13 915 случаев;
Херсонская область - 737 случаев;
Хмельницкая область - 4198 случаев;
Черновицкая область - 12 640 случаев;
Черкасская область - 2820 случаев;
Черниговская область - 3034 случая.