Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування майже 54 тисячі адміністративних послуг

17 сентября 2020, 12:02

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-серпні 2020 року платникам надано 53 тис. 614 адміністративних послуг.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 21 тис. 566 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 13 тис.118 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 2 тис. 628 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 2 тис. 776 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 2 тис. 503 книги), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 2 тис. 628 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 2 тис.125 довідок).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.