Переселенцев освободили от туристического сбора

17 сентября 2020, 13:02

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3103 проголосовали 226 народных депутатов.

Законом установлено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица, является адресом одного из мест проживания (ночевки), определенных в пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПК (такими, в частности: гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря для отдыха, пансионаты и другие учреждения гостиничного типа, санаторно-курортные учреждения; жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночевки).

Налоговый кодекс дополнен пп. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 подпунктом «з».

Законом подпункт 38.6 пункта 38 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «При исчислении налогооблагаемой базы объектов недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, контролирующим органом не учитываются объекты недвижимости, не являющихся объектом налогообложения, в соответствии с настоящим подпунктом».

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.