Рада одобрила закон о разведке

17 сентября 2020, 15:40

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. До этого нардепы отправили документ на повторное второе чтение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 258 нардепов.

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества. Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.

Предлагалось, чтобы перечень таких подразделений определял президент. Но в сессионном зале соответствующую поправку поставили на подтверждение, за нее проголосовали лишь 210 нардепов, поэтому эту норму отменили.

Разведывательными органами являются:

Служба внешней разведки Украины;

разведывательный орган Министерства обороны Украины;

разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет глава государства. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и увольняются с нее президентом. Требования к таким руководителям и их полномочия также определены в документе.

Разведывательные органы для выполнения задач и своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц. Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, 21 июля ВР отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке", за это проголосовал 231 парламентарий.