18 сентября 2020, 16:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов активизируются отдельные религиозные структуры как инструменты антиукраинской деятельности. Он напомнил им об ответственности за продвижение "русского мира".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.п", - сказал Данилов.

Так он прокомментировал основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

По словам секретаря СНБО, цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - предупредил он.