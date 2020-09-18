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Общественное мнение
Власть
18 сентября 2020, 17:02

К охране порядка на выборах привлекут 136 тысяч силовиков

Министерство внутренних дел Украины на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков. Также система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

Об этом на совещании заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, основное бремя ляжет на Национальную полицию.

"Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда. В общем к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тысяч правоохранителей", - сказал Яровой.

Он также отметил, что личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, до 15 октября во всех регионах пройдут командно-штабные учения.

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