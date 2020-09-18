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Общественное мнение
Криминал
18 сентября 2020, 17:38

В Польше "накрыли" нелегальную фабрику сигарет, арестованы 12 украинцев

В Великопольском воеводстве Польши Центральное следственное бюро полиции РП выявило нелегальную фабрику по производству сигарет. В результате операции задержаны 16 человек, в том числе 12 граждан Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Центральное следственное бюро полиции Польши (CBSP).

Всего на нелегальной фабрике обнаружены 5,8 млн штук сигарет, около 1,7 млн тонн табачной смеси и несколько поддонов с полупродуктами. Стоимость задержанного товара составляет 6,5 млн злотых (1,7 млн долл.).

Изъяты также 1 млн злотых (270 тыс. долл.) наличными, 3 автомобиля.

Всего задержаны 16 человек, среди которых 12 граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике. Всех задержанных временно арестовали на три месяца.

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