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Общественное мнение
Общество / Региональные
18 сентября 2020, 15:10

«ДНР» не спешит с открытием «границы» с «ЛНР»

В «ДНР» решили «обождать» с открытием «границы» с «ЛНР». Причиной названа «вторая волна COVID-19».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.

«По открытию границ с ЛНР. В принципе, уже все шло к открытию, но, как мы все видим, началась вторая волна ковида. И поскольку у нас с ЛНР разные подходы к работе границы с Украиной, а там практически каждый день новые рекорды по заражениям и по смертности – закономерным решением будет еще с открытием границ ДНР – ЛНР обождать», – уверяет «депутат».

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