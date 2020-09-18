18 сентября 2020, 15:10 «ДНР» не спешит с открытием «границы» с «ЛНР» В «ДНР» решили «обождать» с открытием «границы» с «ЛНР». Причиной названа «вторая волна COVID-19». Об этом в своем Telegram-канале сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский. «По открытию границ с ЛНР. В принципе, уже все шло к открытию, но, как мы все видим, началась вторая волна ковида. И поскольку у нас с ЛНР разные подходы к работе границы с Украиной, а там практически каждый день новые рекорды по заражениям и по смертности – закономерным решением будет еще с открытием границ ДНР – ЛНР обождать», – уверяет «депутат». Твитнуть Загрузка... Загрузка...