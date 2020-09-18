В Славянске из окна выпал ребенок и погиб

18 сентября 2020, 16:12

В Славянске погиб 10-летний мальчик, который выпал с 10-го этажа. Это третий случай падения ребенка из окна за неделю и 12-й – с начала года, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера (17 сентября, – ред.), около 11:20, в полицию Славянска поступило сообщение, что в микрорайоне Химик из окна выпал ребенок. На месте происшествия правоохранители установили, что мальчик жил в квартире на десятом этаже. По предварительным данным, он играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома», – говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

По факту гибели мальчика открыто два уголовных производства: по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.