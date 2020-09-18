Кабмин утвердил новые водительские удостоверения

18 сентября 2020, 14:31

Новые образцы бланков для водительских удостоверений были одобрены Кабинетом министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кабмин утвердил постановление «Об утверждении образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров".

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данным постановлением украинские документы приведены в соответствие с европейскими требованиями.

"Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении - группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство", - отметил Денис Шмыгаль.

При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства - документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам «Евро-2» - «Евро-6» или другому уровню.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.