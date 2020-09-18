Шмыгаль: Безвиз с ЕС не отменяется

18 сентября 2020, 14:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что сейчас угроз для отмены безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет.

Такое мнение он высказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (назначения руководителя САП, - ред.). Мы сейчас соблюли все процедуры, прописанные правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс», - сказал Шмыгаль.

Ранее депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.