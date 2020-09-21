21 сентября 2020, 16:34

В Николаеве начал работу Центр поддержки переселенцев и ветеранов АТО/ООС. Основное направление работы Центра – психосоциальная адаптация, реабилитация и ментальное возвращение в социум людей, пострадавших от последствий вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Услуги Центра могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ), участники АТО/ООС, их родственники и члены семей погибших военных. Также сообщается, что двери заведения открыты и для местных жителей.

«Прийти в учреждение можно всей семьей, ведь здесь есть комнаты для детей и работает детский психолог. Поэтому каждый член семьи может получить профильную помощь, а вся семья – комплексную», – отмечается в сообщении.

Здесь предоставляют юридические и психологические консультации, услуги по физической реабилитации и восстановлению после травм. Также специалисты Центра проводят тренинги по организации собственного дела и поиску/подбору работы, направляют на повышение квалификации или на переквалификацию тех, кто в этом нуждается. Если какую-то услугу невозможно предоставить собственным ресурсом заведения, специалисты центра направляют клиентов в профильные учреждения и помогают в формировании так называемой «дорожной карты» в решении возникшего вопроса. Кроме того, здесь можно воспользоваться бесплатным рабочим местом, которое оборудовано компьютером, или просто приятно провести досуг в соответствующем пространстве центра.

Инициатором создания центра стала ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО», которая вместе с городским советом подала заявку на конкурс грантовых проектов Всемирного банка «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей», распорядителем средств которого сейчас выступает Минреинтеграции.