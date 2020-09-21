Украинцы сократили расходы на карантине

21 сентября 2020, 17:00

Расходы домохозяйств во втором квартале 2020 года составили 643 млрд грн, что на 10% меньше по сравнению со втором кварталом прошлого года, сообщает Госстат.

Наибольшей статьей расходов были продукты питания и безалкогольные напитки - 43%. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - 14%. На транспорт тратили 8%, алкоголь и табак - 7,5%.

На здравоохранение тратили всего 6,3%, одежду и обувь – 4,3%, бытовую технику и содержание жилья – 4%, отдых и культуру – 3%, рестораны и отели – 2,6%, образование – всего 1%.

По данным Госстата, всего в Украине 14,7 млн домохозяйств.