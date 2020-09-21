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Происшествия / Региональные
21 сентября 2020, 17:46

В Кременной спасатели достали корову из колодца

Сообщение о том, что в Кременной попала в старый колодец корова. поступило в воскресенье, 20 сентября, в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

"Бедное животное не могло самостоятельно выбраться из глубокой ямы, поэтому ей на выручку поспешили спасатели ДПРЧ-21 Кременского районного отдела ГУ ДСНС Украины в Луганской области. С помощью веревки и подручных средств животное было извлечено из ловушки", - сказано в сообщении.

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