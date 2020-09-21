Северодончане присоединились к всеукраинской акции «За чистую окружающую среду»

21 сентября 2020, 18:00

19 сентября, северодончане и гости города присоединились к масштабной всеукраинской ежегодной акции «За чистую окружающую среду».

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА.

«Цель акции - изменение отношения к улучшению окружающей среды и санитарного состояния территорий, на которых проживают жители города. Проведение акции «За чистую окружающую среду» формирует активную жизненную позицию и стремление не на словах, а на деле заботиться о благоустройстве и чистоте окружающей среды, ведь все хотят жить там, где нарядные дома, чистые и уютные улицы, ухоженные памятники, цветущие сады, упорядоченные зеленые зоны. Главная задача акции - совместными усилиями общин, власти, социальной сферы и общественных организаций сделать окружающую среду Украины чистым и красивым», - говорится в сообщении.

Так, в Северодонецке к акции присоединились предприятия, организации, ведомства города и области, а также работники структурных подразделений и коммунальных учреждений ВЦА.

Отмечается, что уборка проводилась на площадях Мира и Победы, скверов Гоголя и Горького, вокруг озер Чистого и Паркового и на территории самого парка, зеленой зоны сквера по пр. Космонавтов, 25 и территории сквера «Детский городок» и т.д.