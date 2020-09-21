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Общественное мнение
Происшествия
21 сентября 2020, 09:40

Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, который почти 2 месяца лечился от COVID-19, умер на 57-м году жизни.

Информацию о смерти вице-премьера подтвердили в хокимияте Бухарской области, сообщает Sputnik Узбекистан.

Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

В правительстве Узбекистана Барноев курировал аграрную и продовольственную сферу страны.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года.

До этого, с декабря 2016 года по февраль 2020-го, Барноев был хокимом Бухарской области.

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