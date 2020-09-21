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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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21 сентября 2020, 10:26

В Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, всего завиксчировано 178 353 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3583 летальных, 78184 пациенты выздоровели

Всего проведено 2058638 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 672 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5322 случая;

Волынская область - 6936 случаев;

Днепропетровская область - 4118 случаев;

Донецкая область - 2480 случаев;

Житомирская область - 5059 случаев;

Закарпатская область - 9189 случаев;

Запорожская область - 2934 случая;

Ивано-Франковская область - 12 538 случаев;

Кировоградская область - 993 случая;

Киев - 19758 случаев;

Киевская область - 7880 случаев;

Львовская область - 18 518 случаев;

Луганская область - 759 случаев;

Николаевская область - 2551 случай;

Одесская область - 11 610 случаев;

Полтавская область - 1534 случая;

Ривненская область - 11 242 случая;

Сумская область - 3117 случаев;

Тернопольская область - 11 439 случаев;

Харьковская область - 15 133 случая;

Херсонская область - 818 случаев;

Хмельницкая область - 4823 случая;

Черновицкая область - 13 165 случаев;

Черкасская область - 3096 случаев;

Черниговская область - 3341 случай.

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