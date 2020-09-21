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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
21 сентября 2020, 10:49

США призвали Россию уйти из Крыма и Донбасса

США призвали Россию сегодня, в Международный день мира, прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить агрессию против Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин в видеообращении, обнародованном в Фейсбуке.

"Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел. Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладится миром, которого заслуживают. Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно задержала в наказание за их мирное несогласие", - отметила она.

Кристина Квин отметила, что США поддерживают суверенитет Украины.

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