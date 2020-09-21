Органами ДПС Луганщини проведено 126 перевірок з обігу підакцизних товарів

21 сентября 2020, 12:43

Протягом січня-серпня 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 126 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 118 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів. З них - 36 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом за результатами проведених перевірок донараховано 3 млн 405,6 тис. гривень.

Крім того, за 8 місяців поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 16,8 млн гривень.