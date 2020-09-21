Лікар Новоайдарського РТМО, через неправильний діагноз якого померла пацієнтка, постане перед судом

21 сентября 2020, 12:48

Прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно лікаря Новоайдарського районного територіального медичного об’єднання за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст.140 КК України).

Слідством установлено, що в липні 2019 року на прийом до лікаря-стоматолога потрапила пацієнтка із зубним болем. При зверненні жінки медпрацівник провів її обстеження не в повному обсязі та встановив неправильний діагноз. Подальша тактика лікування призвела до розвитку ускладнень та погіршення її стану здоров’я. Хвора не отримала належної медичної допомоги, через що на четвертий день померла.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Новоайдарського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку не встановлена обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправних робіт строком до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури)