МИД: Оснований для пересмотра безвиза с ЕС нет

22 сентября 2020, 13:00

Оснований для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной нет. Об этом в интервью Голосу Америки сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, за последние шесть лет ЕС много инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине, а официальный Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров.

Как сказала Джапарова, Украина не получала от представителей Евросоюза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики.

«Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур», - заявила Джапарова.

«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек», - заявила она.

По убеждению Джапаровой, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

«Есть четкое понимание, как двигаться, а также - что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», - сказала она.