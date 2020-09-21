В Госгеокадастре призвали украинцев не спешить с продажей земли

22 сентября 2020, 14:00

Глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко прогнозирует, что стоимость земли будет составлять не менее 1 тысячи долларов за гектар, однако призывает украинцев не спешить реализовывать свое право распоряжаться землей путем продажи.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».

По мнению главы Госгеокадастра, собственникам земли будет выгоднее сдавать ее в аренду.

«Не ниже одной тысячи долларов будет стоить гектар украинской земли, а рыночная стоимость будет расти каждый год, и очень быстро. Потому что земля плодородная, конкуренция большая. Аграрный сектор страны – это 50% валютной выручки сегодня и 20% – ВВП в целом. Поэтому мы видим все предпосылки того, что капитализация украинской земли будет расти, и граждане Украины, которые не будут спешить продавать, а будут сдавать ее в аренду, смогут получать пассивный доход – он сегодня у нас тоже растет, аренда сегодня каждый год минимум на 10-15%, земля фактически будет лучше всякого депозита», – отметил Лещенко.

По его словам, рынок земли, который откроется в Украине в июле 2021 года, будет консервативным – земли государственной и коммунальной собственности не будут объектом купли-продажи.

Фактически будет открыт рынок земельных паев – речь идет о 7 миллионах граждан, которые последние 20 лет не имели права продавать землю, пояснил он.

Кроме того, Лещенко сообщил, что в процессе реализации конституционного права распоряжения землей умерли более миллиона людей, которые не смогли им воспользоваться.

«Мы даем возможность гражданам Украины легально подарить, продать земельный участок, земельный пай – без ограничения с точки зрения распоряжения. Они свободны в распоряжении своим имуществом. Но при этом мы даем четкое ограничение, что оборот земли и концентрация в одних руках может быть не более 100 га в одни руки. Мы не позволяем делать концентрацию латифундистам, мы никоим образом не пускаем иностранцев на рынок земли в Украине», – подчеркнул глава Госгеокадастра.

Вместе с тем, по словам главы Госгеокадастра, вопрос продажи либо приватизации государственных земель, которыми на данный момент распоряжаются Академия агарных наук, Министерство АПК и другие ведомства, находится в процессе обсуждения. В контексте земельной реформы рассматривают два варианта.

Вариант первый – эти земли передадут в новосозданное Национальное агентство по управлению землями сельхозназначения. Они продаваться не будут, а только сдаваться в аренду через прозрачные аукционы, и доход будет поступать в бюджет Украины, сказал он.

Второй вариант, по мнению Лещенко, более либеральный, – это полная приватизация этих земель в частную собственность, кроме объектов критической инфраструктуры, например, под энергетическими атомными блоками, военными объектами и т. д.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.