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Общественное мнение
Криминал / Региональные
22 сентября 2020, 15:40

На Луганщине полицейские задержали автомобили с сомнительной агитацией

Полицейскими в районе села Новая Астрахань Кременского района были остановлены два автомобиля, перевозившие агитационные газеты одной из политических партий, документы которых нуждаются в дополнительной проверке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Данный факт зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения согласно действующему законодательству.

На сегодняшний день, 22 сентября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрированы 29 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

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