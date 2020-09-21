На Луганщине полицейские задержали автомобили с сомнительной агитацией

22 сентября 2020, 15:40

Полицейскими в районе села Новая Астрахань Кременского района были остановлены два автомобиля, перевозившие агитационные газеты одной из политических партий, документы которых нуждаются в дополнительной проверке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Данный факт зарегистрированы. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения согласно действующему законодательству.

На сегодняшний день, 22 сентября, с начала избирательного процесса полицией Луганщины зарегистрированы 29 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.