В Украине лишь два региона готовы к ослаблению карантина

В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Ослабить карантин не могут следующие регионы:
Киев;
Винницкая область;
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Закарпатская область;
Запорожская область;
Ивано-Франковская область;
Киевская область;
Луганская область;
Львовская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Полтавская область;
Ровенская область;
Сумская область;
Тернопольская область;
Харьковская область;
Хмельницкая область;
Черкасская область;
Черновицкая область;
Черниговская область.
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2.