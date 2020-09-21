22 сентября 2020, 16:00 В Украине лишь два региона готовы к ослаблению карантина В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Ослабить карантин не могут следующие регионы: Киев; Винницкая область; Волынская область; Днепропетровская область; Донецкая область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Полтавская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область. Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2. Твитнуть Загрузка... Загрузка...