22 сентября 2020, 16:44

Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Избиратель", разработанный совместно с ОО «Центр содействия реформам» к местным выборам 25 октября.

Презентация сериала состоялась 22 сентября, пишет Укринформ.

"Уже 25 октября в Украине пройдут местные выборы, будем выбирать мэров, депутатов городских и районных советов. Но как выбрать, когда теряешься в правилах, партийных списках и бюллетенях? А это даже неполный перечень того, с чем предстоит столкнуться избиратель в процессе своего волеизъявления. Чтобы голосования и подготовка к нему не были стрессом, а в конце стали понятной процедурой мы - Министерство цифровой трансформации и наши партнеры ОО «Центр содействия реформам» подготовили образовательный сериал "Избиратель"", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации сериала.

Она рассказала, что в рамках курса для избирателей на простом языке объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.

Образовательный сериал состоит из 10 серий и уже доступен на платформе Действие.Цифровое образование.