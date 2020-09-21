Податківцями на КПВВ «Станиця Луганська» викрито осіб зі значною сумою грошових коштів

22 сентября 2020, 09:40

Управлінням оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області, спільно з військовослужбовцями прикордонної служби та працівниками СБУ на КПВВ «Станиця Луганська» виявлено два факти порушення вимог постанови КМУ №815 від 17.07.2019 «Про затвердження Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій».

Під час перевірки особистих речей громадян, які перетинають лінію розмежування в пішому порядку на КПВВ «Станиця Луганська» виявлено двох громадянок, які намагались перемістити грошові кошти у сумі понад 130 тис. грн. та 17 тис. доларів США з території України до тимчасово непідконтрольної території.

Вказаними діями громадянки порушили вимоги п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гумунітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

Відносно порушниць складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 204-3 КупАП, а грошові кошти вилучено до відповідного рішення суду.