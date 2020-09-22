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Общественное мнение
Общество
22 сентября 2020, 18:00

Ученые прогнозируют, что в будущем летом в Арктике вообще не будет льда

Ученые Национального центра данных о льде и снеге (NSIDC) Университета Колорадо в Боулдере, США, сообщили, что летом нынешнего года морской лед в Арктике растаял до второй по размеру минимальной площади за последних 42 года.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет AFP.

По словам директора Центра Марка Серриза, это катастрофическое таяние льда произошло в результате повышения температуры в Сибири и масштабных лесных пожаров.

Он добавил, что сейчас мир движется по траектории, когда летом на Арктике вообще не будет льда.

По данным NSIDC, минимум морского льда в этом году в Арктике, по состоянию на 15 сентября, составил 3,74 квадратных километра.

Отмечается, что в отличие от таяния ледников на суше, таяние морского льда непосредственно не способствует повышению уровня моря, поскольку лед уже находится на воде. В то же время уменьшение морского льда означает, что на воде будет находиться меньше льда для отражения солнечных лучей, которые в свою очередь будут попадать в океаны и подогревать их.

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