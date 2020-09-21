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Общественное мнение
Экономика
22 сентября 2020, 10:00

В Украину хотят поставлять мясо крокодила

Южно-Африканская Республика заявила о заинтересованности в поставках мяса крокодилов в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки друг друга.

«ЮАР в свою очередь выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза в 2019 году.

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