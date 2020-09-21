ГБР получило нового и.о. директора

Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ГБР.
Сухачев родился в 1978 году в Харькове.
В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».
Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».
Заслуженный юрист Украины.
С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления Центрального управления СБ Украины.
В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Ранее ГБР возглавлял Александр Соколов.