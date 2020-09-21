22 сентября 2020, 10:32 ГБР получило нового и.о. директора Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ГБР. Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Заслуженный юрист Украины. С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления Центрального управления СБ Украины. В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины. По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Ранее ГБР возглавлял Александр Соколов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...