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Общественное мнение
Власть
22 сентября 2020, 10:32

ГБР получило нового и.о. директора

Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ГБР.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове.

В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».

Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Ранее ГБР возглавлял Александр Соколов.

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