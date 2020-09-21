В Україні запроваджено трирівневу документацію з трансфертного ціноутворення

22 сентября 2020, 11:00

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) в Україні запроваджено трирівневу структуру документації з трансфертного ціноутворення.

Трирівнева модель звітності відповідає настановам ОЕСР 2017 (крок 13 плану BEPS) про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази оподаткування та виведенню прибутку із оподаткування та містить:

1) Документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл).

Має містити дані про особу, яка є стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника податків: контрагента контрольованих операцій; фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків; осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 25 і більше відсотків; осіб, корпоративними правами яких у розмірі 25 і більше відсотків безпосередньо або опосередковано володіє платник податків.

Якщо платник податків входить до міжнародної групи компаній документація повинна містити: копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованих операціях; копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), в підготовці яких не брав участь центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику; копію аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період.

2) Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл).

Подається платником податків, який входить до складу міжнародної групи компаній (далі - Група), річний дохід якої дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро.

Вперше застосовується у 2022 році за 2021 звітний рік.

3) Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (country-by-country reporting).

Подається коли сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, перевищує еквівалент 750 млн євро та за наявності певних з обставин.

Вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню про автоматичний обмін міждержавними звітами.