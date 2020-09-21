Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
22 сентября 2020, 11:19

Надходження ПДВ до державного бюджету від бізнесу Луганщини склали понад 736 млн гривень

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні- серпні 2020 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 736 млн 85,1тис. грн податку на додану вартість (далі – ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2019 року на 183 млн 549,4 тис. гривень.

Лише у серпні 2020 року до державної скарбниці було спрямовано 86 млн 892,6 тис. грн ПДВ, що на 10 млн 939,1 тис. грн більше, ніж у серпні 2019 року.

Станом на 1 вересня поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2331 платника ПДВ, серед яких 2075 юридичних осіб та 256 фізичних осіб-підприємців.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: